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    14:09, 25 Май 2021 | GMT +6

    Приподнятый пешеходный переход появился в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приподнятый пешеходный переход появился на пересечение улиц М. Ауезова и ул. Омарова в Нур-Султане. Об этом заявил руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Приподнятый пешеходный переход появился на пересечение улиц М. Ауезова и ул. Омарова. Приподнятый пешеходный переход успокаивает трафик, создаёт комфортное и безопасное перемещение пешеходов.

    По ул. Омарова уже этим летом будет функционировать пешеходный бульвар «Театральный», который объединит пешеходными маршрутами исторический центр столицы», - сообщил Елнар Базыкен.



    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Видео Благоустройство
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