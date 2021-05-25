Приподнятый пешеходный переход появился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приподнятый пешеходный переход появился на пересечение улиц М. Ауезова и ул. Омарова в Нур-Султане. Об этом заявил руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Приподнятый пешеходный переход появился на пересечение улиц М. Ауезова и ул. Омарова. Приподнятый пешеходный переход успокаивает трафик, создаёт комфортное и безопасное перемещение пешеходов.

По ул. Омарова уже этим летом будет функционировать пешеходный бульвар «Театральный», который объединит пешеходными маршрутами исторический центр столицы», - сообщил Елнар Базыкен.



