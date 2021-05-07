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    15:59, 07 Май 2021 | GMT +6

    Приподнятый пешеходный переход и светофоры со смайликом появились в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В жилом массиве Чубары по ул. Космонавтов обустроили приподнятый пешеходный переход(пандус) для принудительного ограничения скорости автотранспорта. Эта работа проведена в целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности в рамках пилотного проекта по ограничению максимальной скорости на улично-дорожной сети города Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом полиции города Нур-Султана обустроили приподнятый пешеходный переход (пандус) в жилом массиве Чубары в районе ТЦ «Қоңырат» по ул. Космонавтов. Эта работа проведена для принудительного ограничения скорости транспортных средств.

    «Данные меры позволят обеспечить надлежащую профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости. Вместе с тем, такой переход позволяет обеспечить комфортный переход проезжей части всем группам населения. Призываем водителей быть бдительными на дорогах и заранее планировать свой маршрут», - говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, в экспериментальных целях профильным управлением применены пешеходные светофоры со смайликами, которые теперь не только регулируют пешеходное движение, но и повышают настроение гражданам. По информации специалистов, задумка направлена и на улучшение визуального восприятия сигнала светофора самыми маленькими участниками дорожного движения с учетом популярности смайликов среди молодежи.

    «Данное новшество применено на регулируемых пешеходных переходах в местах приближения к парковым и бульварным объектам, в дальнейшем планируется также дополнить светофорный комплекс звуковыми устройствами», - сообщили в управлении.

    Перечень регулируемых пешеходных светофорных объектов оборудованные сигналами «смайлы» на зелёном и красном сигнале соответственно:

    1.Проспект Республики-ТД «Есиль»

    2.Проспект Республики-ТД «Талисман»

    3.ул.Момышулы-ЖК «Виктория»

    4.ул. Туркестан-бульвар «Нуржол»

    5.ул. Акмешит-бульвар «Нуржол»

    6.ул. Жумабаева-парк «Жеруйык»

    7.Пр. Кабанбай батыра-«Салтанат Сарайы»

    8.ул.Нур Жол-бульвар «Нуржол».


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат
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