Приподнятый пешеходный переход и светофоры со смайликом появились в столице
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности в рамках пилотного проекта по ограничению максимальной скорости на улично-дорожной сети города Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом полиции города Нур-Султана обустроили приподнятый пешеходный переход (пандус) в жилом массиве Чубары в районе ТЦ «Қоңырат» по ул. Космонавтов. Эта работа проведена для принудительного ограничения скорости транспортных средств.
«Данные меры позволят обеспечить надлежащую профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости. Вместе с тем, такой переход позволяет обеспечить комфортный переход проезжей части всем группам населения. Призываем водителей быть бдительными на дорогах и заранее планировать свой маршрут», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в экспериментальных целях профильным управлением применены пешеходные светофоры со смайликами, которые теперь не только регулируют пешеходное движение, но и повышают настроение гражданам. По информации специалистов, задумка направлена и на улучшение визуального восприятия сигнала светофора самыми маленькими участниками дорожного движения с учетом популярности смайликов среди молодежи.
«Данное новшество применено на регулируемых пешеходных переходах в местах приближения к парковым и бульварным объектам, в дальнейшем планируется также дополнить светофорный комплекс звуковыми устройствами», - сообщили в управлении.
Перечень регулируемых пешеходных светофорных объектов оборудованные сигналами «смайлы» на зелёном и красном сигнале соответственно:
1.Проспект Республики-ТД «Есиль»
2.Проспект Республики-ТД «Талисман»
3.ул.Момышулы-ЖК «Виктория»
4.ул. Туркестан-бульвар «Нуржол»
5.ул. Акмешит-бульвар «Нуржол»
6.ул. Жумабаева-парк «Жеруйык»
7.Пр. Кабанбай батыра-«Салтанат Сарайы»
8.ул.Нур Жол-бульвар «Нуржол».