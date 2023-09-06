Приписки в рамках ОСМС: одному пациенту за день вылечили 52 зуба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2023 года неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи (приписки) составили 22 885 дефектов. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда медстрахования Ильяс Мухамеджан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, приписки (неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи) составили 22 885 дефектов (2%) на общую сумму 212,4 млн тенге.

«По вопросу приписок нами проводится большая работа. Мы выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказано более 52 стоматологических услуг на 52 зуба. При этом есть ряд медорганизаций, которые оказывают услуги по реабилитации, где один специалист оказывает более 1600 услуг в месяц. При этом учитывая 20-дневный рабочий день (в месяц) и 8-часовой график в день, мы понимаем, что для выполнения 80 процедур в день ему необходим минимум 40 часов», - сказал Ильяс Мухамеджан в ходе экспертного круглого стола «О совершенствовании системы ОСМС» в СЦК.

Он также отметил, что были выявлены факты, когда пациентам, находящимся на лечении в стационаре, оказывается консультативно-диагностические услуги в поликлинике, факты прикрепления умерших людей, путем приписки выехавших граждан за пределы РК, факты выписки лекарственных средств умершим пациентам, выехавшим на ПМЖ.