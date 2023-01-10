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Приписка к призывным участкам началась в Казахстане

10 Января 2023, 21:07
Приписка к призывным участкам началась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно с января по март местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления проводится приписка казахстанцев к призывным участкам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Приписке к призывным участкам подлежат граждане Республики Казахстан мужского пола, которым в этом году исполняется семнадцать лет. Мероприятия проводятся в управлениях и отделах по делам обороны района (города областного значения) по постоянному или временному проживанию.

Приписка осуществляется в целях принятия казахстанцев на воинский учет, определения их количества, категории годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности.

На основе этих сведений местные органы военного управления проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предварительный отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны.

В ходе проведения приписки проводятся беседы с молодежью, проверка необходимых документов и медицинское обследование для выявления юношей, нуждающихся в лечении или медицинском наблюдении.

По завершении мероприятий молодым людям выдается удостоверение о приписке к призывному участку – первый личный учетно-воинский документ гражданина Казахстана.

Всего в этом году на воинский учет планируется принять более 110 тысяч человек.

Фото: gov.kz


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