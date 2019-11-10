Припаркованные в неустановленных местах авто будут доставляться на штрафстоянки - ДП столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями в департаменте полиции города Нур-Султана обратились к участникам дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Департамент полиции города Нур-Султана настоятельно рекомендует водителям не ставить автомобиль вдоль дорог в период очистки проезжей части от снега. Припаркованный транспорт вдоль дороги мешает работе снегоуборочной техники», - отметили в ДП столицы. Стражи порядка призвали с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки транспортных средств.

Транспортные средства, припаркованные в неустановленных местах, с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки, предупредили стражи порядка.

«Также столичная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.

Водителям особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине«, - напомнили в ведомстве.

За истекшие сутки на дорогах столицы зарегистрировано более 70 ДТП, 1 человек получил незначительные телесные повреждения.