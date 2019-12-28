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Приостановлены сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air - КГА

28 Декабря 2019 11:31
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Приостановлены сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air - КГА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air. Сертификат летной годности воздушного судна, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта Fokker-100 - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано всего 10 бортов. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана», - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Действие сертификата эксплуатанта Bek Air приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены, отметили в КГА.

Напомним, вчера борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

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Ключевые слова: Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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