Приостановлены полеты девяти бортов Fokker-100 авиакомпании Bek Air – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Fokker-100 авиакомпании «BekAir». Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по поручению Президента РК проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские авиарейсы, на соответствие требований безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов, подготовки авиационного персонала», - сказал Берик Камалиев.

Вице-министр добавил, что в результате авиакатастрофы в Алматы 27 декабря 2019 года деятельность авиакомпании «BekAir» приостановлена.

«В том числе приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Fokker-100 авиакомпании «Bek Air». Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка компании «BekAir» с участием представителей британского агентства гражданской авиации и европейского агентства гражданской авиации. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы», - заключил Берик Камалиев.

Ранее, вице-премьер РК назвал основную версию падения самолета Bek Air.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.





Фото: 1.bp.blogspot.com