+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -7 °С
USD 376.50 EUR 417.84
RUB 6.16 CNY 54.30
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Приостановлены полеты девяти бортов Fokker-100 авиакомпании Bek Air – МИИР РК

10 Января 2020 16:43
Поделиться:
Приостановлены полеты девяти бортов Fokker-100 авиакомпании Bek Air – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Fokker-100 авиакомпании «BekAir». Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Роман Скляр: Случаи необработки спецжидкостью самолетов в день крушения судна Bek Air были не единичны
Озвучена хронология переговоров пилотов потерпевшего крушение самолета BekAir Почему исключили некоторые версии крушения самолета Bek Air Вице-премьер РК назвал главную версию падения самолета Bek Air

«В настоящее время по поручению Президента РК проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские авиарейсы, на соответствие требований безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов, подготовки авиационного персонала», - сказал Берик Камалиев.

Вице-министр добавил, что в результате авиакатастрофы в Алматы 27 декабря 2019 года деятельность авиакомпании «BekAir» приостановлена.

«В том числе приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Fokker-100 авиакомпании «Bek Air». Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка компании «BekAir» с участием представителей британского агентства гражданской авиации и европейского агентства гражданской авиации. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы», - заключил Берик Камалиев.

Ранее, вице-премьер РК назвал основную версию падения самолета Bek Air.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


Фото: 1.bp.blogspot.com


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив