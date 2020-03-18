Приостановлены перевозки пассажиров всеми видами транспорта из/в Нур-Султан и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с вводом карантина в городах Нур-Султан и Алматы приостановлено движение всеми видами транспорта из/в Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК в Facebook.

По автомобильному транспорту:

с 00:00 часов 22 марта приостанавливается перевозка пассажиров автотранспортными средствами в/из гг.Нур-Султан и Алматы. Транзитные перевозки пассажиров автотранспортными средствами, проходящие через гг.Нур-Султан и Алматы, будут осуществляться без заезда в эти города.

По железнодорожному транспорту:

также с 00:00 часов 22 марта будет приостановлено курсирование пассажирских и пригородных поездов, осуществляющих перевозку из/в гг. Нур-Султан и Алматы.

После 00:00 часов 22 марта будет разрешено курсирование пассажирских и пригородных поездов, следующих транзитом через станции гг.Нур-Султан и Алматы, без посадки/высадки пассажиров.

Также с 00:00 часов 22 марта т.г. будет приостановлена перевозка пассажиров пассажирскими и пригородными поездами, формируемых на станциях гг.Нур-Султан и Алматы и следующих до них.

По воздушному транспорту:

с 00:00 часов 22 марта будут приостановлены пассажирские авиарейсы в/из аэропортов гг. Нур-Султан и Алматы, за исключением грузовых и международных авиарейсов.

Необходимо отметить, что возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от поездок авиа- и железнодорожным транспортом в период действия чрезвычайного положения, будет обеспечен, независимо от срока обращения.