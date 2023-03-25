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Приостановлены авиарейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2023, 22:00
Приостановлены авиарейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска Фото: пресс-служба QAZAQ AIR.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании, решение принято в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.

«Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания», - говорится в распространенном сообщении компании.

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