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Приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане

9 Ноября 2019 21:43
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Приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Астана LRT в Facebook.

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О восстановлении движении будет сообщено дополнительно.

С 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, ветер) закрыто движение для всех видов автотранспорта на трассах:

-Нур-Султан-Караганда;

-Нур-Султан-Павлодар;

-Нур-Султан-Коргалжын;

-Нур-Султан-Кабанбай батыр.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Погода,
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Жанара Мухамедиярова

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