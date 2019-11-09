Приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Астана LRT в Facebook.

О восстановлении движении будет сообщено дополнительно.

С 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, ветер) закрыто движение для всех видов автотранспорта на трассах:

-Нур-Султан-Караганда;

-Нур-Султан-Павлодар;

-Нур-Султан-Коргалжын;

-Нур-Султан-Кабанбай батыр.