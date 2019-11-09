Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
-
-
Приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане
9 Ноября 2019 21:43
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Астана LRT в Facebook.
Новости по темеУчастки автодорог республиканского значения закрыли из-за непогоды в Акмолинской области Автодорогу Нур-Султан – Щучинск закрыли в связи со снегопадом Дороги к райцентрам отремонтируют в Северном Казахстане
О восстановлении движении будет сообщено дополнительно.
С 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, ветер) закрыто движение для всех видов автотранспорта на трассах:
-Нур-Султан-Караганда;
-Нур-Султан-Павлодар;
-Нур-Султан-Коргалжын;
-Нур-Султан-Кабанбай батыр.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Аким столицы ознакомился с ходом реконструкции ТЭЦ-2
- Какие автодороги закрыты из-за метели и снегопада в Казахстане
- Участки автодорог республиканского значения закрыли из-за непогоды в Акмолинской области
- Автодорогу Нур-Султан – Щучинск закрыли в связи со снегопадом
- Метель, гололед, туман ожидаются завтра в столице
- Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047