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Приостановлено движение ряда пригородных маршрутов в столице

22 Марта 2020 08:45
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Приостановлено движение ряда пригородных маршрутов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение ряда пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 301, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318.

На линии курсируют пригородные маршруты №№ 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326.

Маршруты №№304, 322 в п. Жибек жолы заезжают через трассу.

Маршрут № 306 не заезжает в поселок Талапкер. Разворачивается на остановке «село Талапкер».

Маршрут №№ 307 не заезжает на рынок «Алай».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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