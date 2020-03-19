Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов в столице
19 Марта 2020 10:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
Новости по темеВ Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске Коронавирус: сколько раз в день обрабатывается общественный транспорт в Нур-Султане
Временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317.
На линии курсируют пригородные маршруты №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 326.
Маршруты №№304, 322 в п. Жибек жолы заезжают через трассу.
Маршрут № 306 не заезжает в поселок Талапкер. Разворачивается на остановке «село Талапкер».
Маршрут №№ 307 не заезжает на рынок «Алай».
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Есть 72 часа, чтобы уехать либо въехать в столицу - акимат Нур-Султана
- Общественники Акмолинской области взяли на контроль цены на продукты
- Бесплатные маски для многодетных семей будет раздавать швейное ателье Актобе
- Остановочные павильоны дезинфицируют в Караганде
- В ВКО приостановлено движение автобусных сообщений с Россией и Китаем
- Оснований для закрытия городов ВКО на карантин нет
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047