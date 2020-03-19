+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 13 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов в столице

19 Марта 2020 10:35
Поделиться:
Приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Новости по теме
В ВКО приостановлено движение автобусных сообщений с Россией и Китаем
В Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске Коронавирус: сколько раз в день обрабатывается общественный транспорт в Нур-Султане

Временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317.

На линии курсируют пригородные маршруты №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 326.

Маршруты №№304, 322 в п. Жибек жолы заезжают через трассу.

Маршрут № 306 не заезжает в поселок Талапкер. Разворачивается на остановке «село Талапкер».

Маршрут №№ 307 не заезжает на рынок «Алай».



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив