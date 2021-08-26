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Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое

26 Августа 2021 22:55
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Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

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Из Тараза на станцию Үшбұлак, расположенной в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд.

Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.

На данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск -Қызылорда и №78 Маңғыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов.


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#КТЖ   #Жамбылская область   #Происшествия  
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