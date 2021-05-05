Приостановление безвизового режима для граждан 54 государств продлили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Возможность въезда в страну без визы для указанной категории иностранцев предусмотрена пунктом 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан № 148 от 21 января 2012 года.

Ранее его действие было приостановлено Постановлением Правительства №220 от 17 апреля 2020 г. (до 1 ноября 2020 г.) и позднее №727 от 30 октября 2020 г. (до 1 мая 2021 г.).

Норма касается граждан следующих стран: Австралийский Союз, Соединенные Штаты Америки, Австрийская Республика, Королевство Бахрейн, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Ватикан, Социалистическая Республика Вьетнам, Федеративная Республика Германия, Греческая Республика, Королевство Дания, Новая Зеландия, Япония, Государство Израиль, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Республика Индонезия, Итальянская Республика, Канада, Государство Катар, Республика Кипр, Республика Колумбия, Государство Кувейт, Латвийская Республика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Венгрия, Малайзия, Республика Мальта, Соединенные Штаты Мексики, Княжество Монако, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Султанат Оман, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, Королевство Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Филиппины, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Республика Чили, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция и Эстонская Республика.