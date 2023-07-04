Приостановлена добыча на нескольких месторождениях - КМГ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за отключения электроэнергии приостановлена добыча на нескольких месторождениях. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

«В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии», - отметили в КМГ.