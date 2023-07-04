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    23:05, 03 Июль 2023 | GMT +6

    Приостановлена добыча на нескольких месторождениях - КМГ

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за отключения электроэнергии приостановлена добыча на нескольких месторождениях. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

    «В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии», - отметили в КМГ.

    Теги:
    Атырауская область Мангистауская область КазМунайГаз Нефть Нефть/газ
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