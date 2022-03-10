Приостановлена деятельность загрязнявшего экологию силикатного завода в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице решилась проблема, которая на протяжении 10 лет тревожила жителей жилого массива «Промышленный». Производство на заводе по выпуску силикатного кирпича приостановлено, сам завод опечатан из-за недопустимого загрязнения экологии. МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Акимат Нур-Султана совместно с МЭГПР РК через суд добился принудительного приостановления деятельности предприятия, оказывавшего вред здоровью местного населения, а это почти 30 тысяч человек. Руководство завода в течение пяти лет уклонялось от исполнения обязательств по освобождению территории и закрытию вредного производства.

«Акиматом совместно со столичным департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК на основании обращения жителей была проведена внеплановая проверка в отношении деятельности завода. По ее итогам было выявлено, что предприятие осуществляло свою деятельность с нарушением предельно допустимых экологических норм. В связи с чем суд принял решение приостановить деятельность.