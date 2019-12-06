Приостановлена деятельность букмекерской конторы «Олимп» - КНБ РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДКНБ РК по города Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами.
Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.
29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом города Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».
Ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК «Олимп», а также нарушений налогового законодательства.
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