1 Августа 2022 11:45

Приостановлена акция по изъятию оружия у населения в ряде городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде казахстанских городов приостановлена акция по изъятию оружия у населения. Об этом сообщила представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с освоением выделенных денежных средств, акция приостановлена в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно и Северо-Казахстанской областях», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

Она напомнила, что для профилактики правонарушений с применением огнестрельного оружия с 25 апреля на территории республики МВД проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На эти цели из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге.

«За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За три месяца акции в ОВД поступило более тысячи (1 002) заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1 288 единиц огнестрельного оружия», - отметила спикер.

В том числе 1 ед. – нарезного автоматического оружия (ППШ), 191 ед. нарезного длинноствольного, 4 ед. нарезного короткоствольного, 1 080 ед. гладкоствольного, 12 ед. травматического, 5 гранат и почти 10 тыс. патронов к нарезному оружию.

Предварительная сумма выплаты за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге. Все сданное оружие проверяется по учетам ИБД «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие», проходит криминалистическую экспертизу.









Фото: www.kirovsk.by



