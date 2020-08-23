Приостановлен закуп препарата «Фавипирапир»: в Минздраве объяснили решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приостановлен закуп препарата «Фавипирапир» для лечения коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что объединенная комиссия по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассмотрела актуальные вопросы применения препарата «Фавипиравир» в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования.





«Принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан, в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии коронавирусной терапии и правил научного сопровождения медицинскими вузами применения этиотропной терапии. В этой связи, единый дистрибьютор приостанавливает закуп данного препарата до окончания клинических исследований», - говорится в сообщении Минздрава.





Напомним, препарат «Фавипиравир» был включен в протокол лечения против COVID-19. В июле сообщалось, что в десятую редакцию клинического протокола (10.2) были включены противовирусные препараты фавипиравир и ремдесивир.







