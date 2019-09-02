Приостановку введения пенсионных отчислений в размере 5% прокомментировал Тимур Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение Президента о приостановке введения дополнительных пенсионных отчислений от работодателей в размере 5% до 2023 года прокомментировал заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть вопросы, связанные с взрослением населения, ростом продолжительности жизни, сроком дожития. Нерегулярность, неполнота перечисления обязательных пенсионных взносов, вы сами знаете, явились основанием в 2014 году, чтобы ввести дополнительные 5%. Был дан переходный период в течение пяти лет, который должен закончиться 1 января 2020 года (…). С учетом демографических, экономических и прочих изменений, которые происходят в нашем обществе, естественно, требуется переосмыслить», - сказал Тимур Сулейменов в интервью телеканалу «Хабар-24» .

В ходе программы заместитель руководителя Администрации Президента также рассказал и о расходах бюджета на социальные цели.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по Конституции мы социальное государство. Поэтому, Правительство и другие государственные органы именно этим и руководствуются при подготовке бюджетов, государственных программ. Как вы знаете, проект бюджета внесен в Парламент, и он будет обсуждаться», - добавил Т. Сулейменов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года.

«Поручаю Правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время Правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению», - сказал Глава государства, выступая с Посланием.