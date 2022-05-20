20 Мая 2022 17:10

Приостановка деятельности грозит мусорному полигону в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии по Северо-Казахстанской области провел внеплановую проверку ТОО «Қызылжар Тазалық», в доверительном управлении которого находится городской полигон твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента Азамат Бектасов сообщил, что по итогам проверки выявили ряд нарушений.

«Допускается горение отходов на полигоне, прием отходов для захоронения без сортировки. Хотя по проекту у них есть мусоросортировочная линия. Более того, принимают отходы, которые согласно экологическому законодательству, не подлежат захоронению на полигоне. Нарушается технология складирования, то есть отсутствует изолирующий слой. Отсутствует сетчатое ограждение на полигоне, из-за чего отходы разлетаются и захламляют соседние участки», - проинформировал А.Бектасов.

На устранение нарушений дали 10 дней. В противном случае департамент экологии направит в судебные органы иск о приостановлении деятельности полигона.

Нарушения на городской свалке в Петропавловске выявляют не первый раз. В 2019-м году там провели проверку после многочисленных жалоб горожан на горящий мусор и распространяющийся едких запах дыма. Тогда выяснилось, что причиной возгораний на полигоне являются нарушения в технологии складирования отходов. На предприятии же жаловались на недостаток техники. Вопрос рассматривали на заседании общественного совета и тогда рекомендовали акимату Петропавловска, у которого 49% доли уставного капитала в ТОО «Қызылжар Тазалық», найти средства на приобретение бульдозеров. Через год экологи вновь зафиксировали нарушения на полигонах.

Полигону, расположенному неподалеку от села Шаховское – четверть века. Его проектная мощность составляет 1,4 млн тонн. На 11 мая объем накопленных отходов превысил 1,2 млн тонн. Полигон заполнен на 85%. Ежегодно на него поступает в среднем 53 тыс. тонн мусора, в день – в среднем 150 тонн. Таким образом при сохранении объемов полигон сможет принимать отходы еще года два. До мусорного коллапса и экологической катастрофы ждать недолго, если не принимать меры. Городу явно нужен новый полигон и четкая организация сбора и переработки мусора. В прошлом году, кстати, на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования появилось объявление о поиске инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса.