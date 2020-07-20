НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана выступило с заявлением касательно проведения джаназа намаза и похорон во время распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приостановить проведение поминальных обедов после похорон призывает ДУМК

«Всем известно, что на сегодня пандемия коронавируса уносит жизни многих людей. «Береженного Бог бережет», поэтому, следует серьезно отнестись к этой болезни, ведь итог небрежного отношения к своему здоровью может оказаться плачевным и для здоровья наших близких», - отмечено в заявлении.

В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана в соответствии с карантинными мерами, проводимыми в стране, настоятельно призывает граждан соблюдать следующие требования к джаназа намазам и похоронам и оказывать максимальную поддержку священнослужителям в целях предотвращения эпидемии:

1. Омывать тело, обертывать в саван, проводить джаназа намаз и погребение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2. Посещающим джаназа намаз и похороны носить маски и не обмениваться рукопожатием;

3. Проводить джаназа намаз в течение 5 минут, и сразу после погребения все должны немедленно покинуть кладбище;

4. Не участвовать на джаназа намазе людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста;

5. Не собираться на джаназа намазе больше 10 человек, включая всех участников;

«Согласно канонам шариата, не обязательно совершать джаназа намаз джамаатом (Фатава Хиндия, 1/223). Совершать джаназа намаз в три ряда является мустахабом. Пророк (да благословит его Аллаха и приветствует) сказал: «Грехи покойного мусульманина, над которым совершили джаназа намаз в три ряда, будут прощены» (Имам Тирмизи). Три ряда состоят из семи человек, то есть имам находится впереди, в первом ряду - три человека, во втором - двое, и один сзади (Фатава Татархания, 1/611). Не проводить джаназа намаз в общественных местах, потому что это является макрухом. Джаназа намаз следует выполнять в специально отведенных местах (Фатава Хиндия, 1/226)», - поясняют в ДУМК.

Также в своем заявлении Духовное управление мусульман Казахстана призывает граждан приостановить возведение могил и их огораждение, а ограничиться лишь установлением знака над могилой.

«В шариате разрешено ставить знак на могилах (надгробие, дерево) и писать имя умершего, чтобы пометить это место (Хашияту ибн Абидин, 2/236). После захоронения своего молочного брата Усмана ибн Мазгуна, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принес камень и поместил его на могиле у головы умершего, для того чтобы с легкостью найти место могилы (Имам Абу Дауд). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил воздвигать строение и сидеть на могилах (имам Муслим)», - отмечают в ДУМК.

Также в заявлении содержится призыв - приостановить проведение поминальных обедов после похорон, конак асы, семь дней, сорок дней, годовщина, и т.д. до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.

«Дорогие мусульмане! Ислам – это священная религия, которая защищает жизнь, здоровье, веру, семью и достоинство человека. Всемогущий Аллах предупреждает: «Не подвергайте себя опасности своими руками» (Сура «аль-Бакара», 195). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Недопустимо причинять вред другим или себе» (Ибн Маджах). Поэтому наши жизнь и здоровье – это Божий дар для нас. Для каждого из нас стоит задача избежать нынешней угрозы инфекционных заболеваний. Пусть Всевышний Аллах защитит наш народ от болезней и несчастий, и дарует мир и процветание!», - подчеркивают в ДУМК.