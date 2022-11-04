Приостановить производство «Арселор МитталТемиртау» могут из-за невыполнения экотребований

4 Ноября 2022, 16:14

4 Ноября 2022, 16:14

Приостановить производство «Арселор МитталТемиртау» могут из-за невыполнения экотребований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии может приостановить деятельность компании «Арселор МитталТемиртау» в случае невыполнения экологических требований. Об этом заявил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас закончили проверку, выявили проблемы по отходам, по очистным сооружениям, по выбросам, по выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку», - сообщил Зулфухар Жолдасов в кулуарах встречи с населением столицы.

По его словам, деятельность компании может быть приостановлена в случае невыполнения экологических требований.

«Кроме того, у нас сейчас кампания по выдаче разрешений – в прошлом году мы снизили больше, чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства», - подчеркнул спикер.

«До 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30%. Мы сейчас считаем, думаю, штраф на несколько млрд тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов», - добавил З. Жолдасов.