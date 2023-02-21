Приостановить подачу воды с Чаглинского водохранилища хотят санврачи в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи города Кокшетау хотят приостановить подачу воды в областной центр с Чаглинского водохранилища, ведь очистка ее осуществляется на очистных сооружениях, рекомендованных к списанию ещё с 1986 года. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков.

- Канат Турсунбекович, как Вы оцениваете качество питьевой воды в Кокшетау на сегодняшний день?

- По городу Кокшетау качество питьевой воды оставляет желать лучшего. На протяжении многих лет, начиная с 2009 года, вопрос постройки очистных сооружений остается открытым. Действующие очистные сооружения еще в 1986 году были рекомендованы к списанию. На сегодняшний день город Кокшетау ежесуточно употребляет до 25 тысяч кубических метров воды, из них 17 тысяч идет забор с Чаглинского водохранилища и до 5 тысяч – с Сергеевского водохранилища. Вода с Чаглинского водохранилища поступает по трубопроводу на наши очистные сооружения, она проходит режим фильтрации через песчаные фильтры. Последняя замена фильтров была в 2016 году. В прошлом году хозяйствующим субъектом был разыгран тендер на ремонтные работы, но на сегодняшний день поставщики не вышли, и этот вопрос также остается открытым. Далее вода хлорируется, смешивается с водой из Сергеевского водопровода и направляется в город.

- Как часто проводится мониторинг состояния воды, и что он показывает?

- Мониторинг питьевой воды проводится ежемесячно. По всем несоответствиям в отношении хозяйствующего субъекта направляются письма. По стандарту у нас идет несоответствие по цветности и мутности. По остальным показателям все в пределах нормы. По каждому обращению в соцсетях нами проводится отбор проб воды, если что-то не соответствует, в отношении хозяйствующего субъекта принимаются меры. Так, за 2022 год санслужбой в отношении ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы» были проведены четыре внеплановые проверки, по двум из которых материалы были направлены в суд, по двум другим компанию привлекли санврачи по ст. 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов – прим. ред.). Дважды был штраф на 230 МРП. Эти административные материалы были составлены нами. И два штрафа, в том числе и с приостановлением, были направлены в суд. Если не ошибаюсь, там на директора предприятия дважды наложено по 100 МРП, без приостановления деятельности.

На сегодняшний день мы подали исковое заявление в специализированный экономический суд Акмолинской области о приостановлении подачи воды с Чаглинского водохранилища. Судебные процессы продолжаются.

- Чем не устраивает вода именно Чаглинского водохранилища?

- Питьевую воду из Сергеевского водохранилища уже закупают по ГОСТу. Она идет соответствующего качества. А с Чаглинки, с нашего водохранилища, она поступает на наши очистные сооружения, а касательно очистных сооружений я уже говорил. Там проводится только режим фильтрации и хлорирования, больше никакой очистки вода дополнительно не проходит. В прошлом году хозяйствующим субъектом были проведены ремонтные работы по цеху коагуляции и отстойникам. Однако на сегодняшний день работа также не завершена. Поэтому по итогам прошлого года нами принято решение направить исковое заявление в суд о приостановлении забора воды с Чаглинского водохранилища и полностью перейти на Сергеевское.

- Справится ли Сергеевское водохранилище с необходимым городу объемом воды?

- К сожалению, там тоже есть риски. На Сергеевском водохранилище частые порывы, но в любом случае без принятия каких-либо мер так продолжаться дальше не может. Касательно новых очистных сооружений, проект которых начат еще в 2009 году, аким Акмолинской области отметил, что к концу года ожидается, что проект выйдет с корректировки. Работа будет продолжена.

- На качестве воды ведь сказывается и изношенность труб?

- Совершенно верно. У нас одно дело – очистка самой воды, а второе – сама изношенность труб. В Кокшетау очень частые порывы. За 2022 год у нас было 36 больших аварий на системе водоснабжения. Соответственно, любая авария – это изменение качества воды. Пока ремонтные работы проведут, затем дополнительно сделают хлорирование и дезинфекцию, пока эту воду пропустят, соответственно, в это время жителям попадает вода несоответствующего качества. Надеемся, что в следующем году мы увидим уже наши новые очистные сооружения, а значит, и воду хорошего качества.

- Спасибо за интервью!

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