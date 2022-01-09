Приостановить биржевые торги рекомендовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приостановить биржевые торги рекомендовал Комитет при АЗРК в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

8 января 2022 года Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК провел заочное заседание.

С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах.

Вопрос возобновления биржевых торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране.