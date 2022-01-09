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    12:28, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Приостановить биржевые торги рекомендовали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приостановить биржевые торги рекомендовал Комитет при АЗРК в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    8 января 2022 года Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК провел заочное заседание.

    С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах.

    Вопрос возобновления биржевых торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране.

    Теги:
    ЧП-2022 Экономика
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