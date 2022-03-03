Приоритеты работы партии AMANAT обсудили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области организуют передвижные общественные приёмные в самые отдалённые населённые пункты. Усилят работу общественных советов и первичных партийных организаций. Каждый житель может высказать своё мнение и должен быть услышан, отметил аким региона Женис Касымбек на активе партии AMANAT, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Идёт политизация сознания населения. Закономерно, что политическая конкуренция ускоряется и расширяется. В этих условиях партия должна отвечать на вызовы времени, оставаться востребованной политической силой. Приоритетная задача – усилить обратную связь и активизировать работу с населением», – подчеркнул Женис Касымбек.

Главной диалоговой площадкой должны стать первичные партийные организации. В области насчитывается 459 первичек, куда входят 86 тысяч членов партии.

Планами на будущее поделился председатель первичной партийной организации ТОО «ЦентрПромстрой» Темиртауского городского филиала партии Михаил Коновалов.

«В ближайшее время планируется внедрение оценки работы и рейтинга председателей ППО для повышения их активности, мобильности и ответственности. Считаю это направление правильным на пути трансформации. Также актуальны такие нововведения, как запуск мобильного партийного приложения и нового проекта «Партийная контент-фабрика» для реализации потенциала креативной молодёжи», – отметил Михаил Коновалов.

«Важно повысить эффективность обратной связи с общественностью. Членам фракции необходимо возродить практику выездов не только районного и областного уровней, но и в отдалённые села. Вопросы, волнующие общественность, лучше обсуждать в маслихатах и находить решение. Важно помнить, что самое главное – это не депутатский мандат, не отличие, а особое доверие общества», – сказал руководитель депутатской фракции партии в Нуринском районном маслихате Данияр Алшинбаев.

Кардинально будет пересмотрена и усилена работа молодёжного крыла Jas Otan. В регионе трудится корпус молодых депутатов из 35 человек. Все они принимают активное участие в общественно-политической жизни.

По итогам партактива Женис Касымбек дал ряд поручений всем присутствующим по оперативному и качественному обновлению работы партии. А именно: организовать диалоговые площадки с привлечением авторитетных партийцев – лидеров общественного мнения, проанализировать и закончить работу по Дорожной карте предвыборной программы партии.



