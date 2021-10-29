Приоритеты бюджета Евросоюза на 2022 год – восстановление после COVID-19 и поддержка молодежи

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - При обсуждении проекта бюджета Европейского Союза на 2022 год депутаты Европарламента сосредоточились на восстановлении экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Проект бюджета ЕС на следующий год, который на данное время поддержал Европарламент, установлен в размере 171,8 млрд евро.

В расходах ЕС значительно увеличивается финансирование образовательных программ для молодежи. Например, программ «Horizon Europe» (исследования) и «Erasmus+» (гранты и обмен студентами). Кроме того, значительно увеличиваются расходы на здравоохранение, борьбу с последствиями изменения климата, оказание гуманитарной помощи.

При голосовании по бюджету ЕС на 2022 год депутаты Европарламента отменили большинство сокращений, произведенных Советом ЕС (в общей сложности на 1,43 млрд евро), тем самым восстановив проект бюджета до уровня, предложенного Еврокомиссией.

Депутаты ЕС увеличили финансирование многих программ и стратегий, которые, по их мнению, способствуют восстановлению после пандемии. К ним относятся исследовательская программа Horizon Europe (поддержано выделение дополнительных 305 млн евро сверх проекта Еврокомиссии), фонд «Connecting Europe», финансирующий строительство высококачественных и устойчивых трансевропейских транспортных, энергетических и цифровых сетей (увеличено на 207 млн евро) и программа действий в области окружающей среды и климата (увеличено на 171 млн евро).

Наряду с этим, ключевым приоритетом стала поддержка молодежи: программа «Erasmus+» увеличена на 137 млн евро, что эквивалентно дополнительным 40 тысячам образовательным обменам, и 700 млн евро добавлено в проект бюджета для поддержки реализации Европейской гарантии защиты детей.

Программа «EU4Health» (ЕС в поддержку здоровья) также расширена за счет дополнительных 80 млн евро, выделенных на создание сильного Европейского союза здравоохранения и повышение устойчивости национальных систем здравоохранения стран-участниц Союза.

Депутаты Европарламента увеличили финансирование гуманитарной помощи на 20% и увеличили Фонд убежища, миграции и интеграции, особенно в свете ситуации в Афганистане.

Парламентарии также поддержали инициативу «Covax» по обеспечению глобального равного доступа к вакцинам COVID-19.

В области безопасности и обороны депутаты Европарламента увеличили соответствующие бюджетные статьи более чем на 80 млн евро.

Сопроводительная резолюция по бюджету была принята 521 голосом против 88, при 84 воздержавшихся.

Генеральный докладчик по бюджету ЕС на 2022 год депутат Карло Ресслер сказал: «Твердо верю, что с помощью этого бюджета нам удастся оправдать ожидания европейских граждан, которые, по понятным причинам, очень высоки. Ключевыми элементами нашей позиции, несомненно, являются восстановление ранее сокращенных программ и укрепление линий, которые имеют дополнительную ценность для европейцев: во-первых, поддержка европейского восстановления и экономики, малых и средних предприятий. Во-вторых, укрепление ориентированных на будущее программы в области исследований, инноваций и образования с особым упором на молодежь и детей. В-третьих, укрепить Европейский союз здравоохранения. И в-четвертых, активизировать наши усилия по созданию цифровой, зеленой и безопасной Европы».

Текущим голосованием Европарламент установил общий уровень бюджета ЕС на 2022 год в размере 171,8 млрд евро, что на 2,7 млрд евро выше проекта бюджета, предложенного Еврокомиссией.

После голосования начнутся трехнедельные переговоры с Советом ЕС с целью достижения соглашения по бюджету, которое затем должно быть окончательно одобрено парламентом.