Приоритеты Алматы - развитие МСБ и обеспечение устойчивого роста экономики города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева состоялся актив города, на котором были рассмотрены вопросы реализации поручений Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании актива приняли участие заместители акима города, депутаты маслихата, Общественного совета, представители НПО, бизнес-сообщества и молодежных организаций.

Б. Сагинтаев подчеркнул, что Президент в своем Послании высказал позицию по всем ключевым вопросам экономики, социальной сферы, внутренней и внешней политики, исходя из защиты интересов народа и государства.

«В сфере экономики приоритетами работы акимата Алматы являются развитие предпринимательства, антиинфляционное реагирование, эффективное управление государственными финансами, обеспечение устойчивого роста экономики города», - подчеркнул аким мегаполиса Б. Сагинтаев.

Несмотря на шоки, вызванные пандемией, экономика города показывает достаточно высокие темпы восстановления. Краткосрочный экономический индикатор составляет 109,1 процента. Для поддержки МСБ приняты такие антикризисные меры, как освобождение от уплаты налогов, арендных платежей, отсрочка и субсидирование процентной ставки по кредитам.

С начала года благодаря таким программам, как «Дорожная карта бизнеса-2025», «Енбек», «Экономика простых вещей», «АПК», «Алматы Бизнес-2025», одобрено более 1,2 тыс. проектов на 191,6 млрд тенге. Это дало возможность создать более 2,5 тыс. рабочих мест.

«Эти программы показали свою эффективность. Главой государства принято решение продлить на 2022 год срок действия программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». Поэтому заместители акима города должны принять необходимые меры», - поручил Б. Сагинтаев.

Президентом поставлена задача дальнейшей диверсификации экономики, расширения номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. Благодаря проводимой работе за январь-май 2021 года рост объема несырьевого экспорта Алматы составил 813 млн долларов США с ростом на 32,8%. Данная работа будет усилена прежде всего в части запуска новых экспортно ориентированных производств.

Б. Сагинтаев также поручил продолжить меры по сдерживанию роста цен, что соответствует важной социальной задаче, поставленной Президентом по возращению инфляции в коридор 4-6%.

В Алматы индекс потребительских цен в августе с начала года составил 105,6%. Это стало возможным благодаря ряду комплексных и оперативных мер, реализуемых в городе. Так, применение «оборотной» схемы позволило обеспечить Алматы 15 видами продуктов питания по стабильной цене. Задействованы крупные торговые сети и производители продуктов питания. На семи продовольственных рынках открыты «социальные лавки», где цены на некоторые продукты ниже среднерыночных на 5-40%.

Особая задача - создание в Алматы сети оптово-распределительных центров. Товаропроизводители должны получить доступ не только к торговым сетям, но и к технологическим операциям, таким как хранение, упаковка, транспортировка продукции. В результате уменьшится цепочка посредников.

В Алатауском районе для строительства центра «Национальная торгово-распределительная сеть» на 637 тыс. палет в год выделен земельный участок площадью 17 га. Начало строительства объекта запланировано на ноябрь, ввод в эксплуатацию - 2023 год. Б. Сагинтаев поручил обеспечить плановый ввод этого стратегического объекта.