Приоритетный список вакцинируемых расширен в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Узбекистане расширен список лиц, которые получат вакцину в приоритетном порядке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан.

По данным ведомства, на первом этапе массовая вакцинация против коронавируса проводилась среди людей старше 65 лет, медицинских работников, учителей школ, сотрудников дошкольных образовательных учреждений и людей с хроническими заболеваниями.

«С 31 мая данный список пополнится следующей категорией лиц: студенты (обучающиеся за рубежом), представители СМИ (журналисты и блогеры), писатели, сотрудники телерадиокомпаний», - отметила сотрудница Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Насиба Тоирова.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжается в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.