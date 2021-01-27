Приоритетные вопросы экономической повестки на 2021 год назвали в КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальное развитие, поддержка бизнеса, цифровизация и человеческий капитал – приоритетные вопросы экономической повестки на 2021 год. Так считает старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская, передает МИА «Казинформ».

«Для Казахстана и всего мирового сообщества 2020 год стал непростым этапом в экономическом и социальном развитии. По оценкам Всемирного банка, мировой ВВП в 2020 году снизился примерно на 4,3%. В Казахстане в прошлом году ВВП сократился на 2,6%. Причем, сфера услуг, которая составляет более половины казахстанского ВВП, на фоне снижения доходов населения и ослабления потребительского спроса, сократился на 5,6%. На расширенном заседании Правительства РК под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева был рассмотрен круг наиболее актуальных для национальной экономики вопросов, обозначены приоритеты развития в 2021 году. Во-первых, Глава государства особое внимание уделил территориальному развитию страны. В частности, обеспечение качественной инфраструктурой остается насущной проблемой во многих регионах страны», - сказала Анна Альшанская.

По ее словам, кроме того, для стимулирования модернизации моногородов приобретает особую важность разработка стратегий среднесрочного развития.

«Во-вторых, в условиях продолжающегося коронакризиса в фокусе внимания будет удержание бизнеса на плаву и сохранение как можно больше рабочих мест. Помимо реализуемых в настоящее время мер поддержки казахстанского бизнеса, будут разработаны новые механизмы для сглаживания кризисной ситуации. Кроме того, одной из инициатив, озвученных Главой государства на заседании, стало возможное освобождение индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов. В-третьих, создание устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры также сегодня стоит на повестке дня. По данным статистики, уровень проникновения фиксированного высокоскоростного доступа в Интернет демонстрирует положительную динамику роста – с 66,2% в 2015 году до 86,8% в 2019 году. Вместе с тем, разрыв в доступе к Интернету между селом и городом, низкая скорость Интернета усиливают цифровое неравенство, а также возможности получения социальных преимуществ при применении цифровых технологий», - отметила эксперт.

«И наконец, развитие человеческого капитала остается ключевым приоритетом страны. Пандемия выявила необходимость в укреплении системы образования и сопутствующей ей инфраструктуры с точки зрения более эффективного реагирования на кризисные ситуации. Так, в этом году запланирована разработка Национального плана развития детей младшего возраста, в рамках которого будет увеличен охват детей детскими садами до 99%, а также будет построено 200 новых школ. В целом, по итогам 2021 года многими международными организациями ожидается восстановление роста мировой экономики (до 4% по данным ООН). В Казахстане ожидается рост ВВП около 3%. Вместе с тем, перспективы развития экономики развитых и развивающихся стран, в том числе и Казахстана, будет зависеть от характера и продолжительности пандемии, а также эффективности проведения антикризисных мер», - резюмировала А.Альшанская.