Приоритетные направления сотрудничества обсудили с иностранными послами на площадке МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе международного арбитражного центра МФЦА и экспат-центре, создании условий для привлечения инвестиций, перспективных направлениях сотрудничества рассказали главам дипломатических представительств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Встреча прошла на площадке МФЦА, участие приняли свыше 70 представителей дипкорпуса.

Управляющий МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что благодаря решению первого Президента - Елбасы, используя инфраструктуру выставочного центра EXPO, здесь находится МФЦА, IT HUB и Astana IT University.













«МФЦА использует особый режим регулирования и основан на английском праве. Также у нас есть независимые регулирующие органы и специальный независимый суд, создаётся Международная платформа для мировых рынков. Уже привлечено инвестиций на сумму более 180 миллионов долларов», - сказал К. Келимбетов.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что Нур-Султан демонстрирует устойчивый рост показателей соцэкономического развития, рост инвестиций в основной капитал увеличился в 3 раза. «Руководство страны уделяет особое внимание созданию условий для привлечения инвестиций. Мы стремимся сформировать максимально комфортные условия. К примеру, упрощается административное регулирование, снижаются издержки ведения бизнеса, формируется цифровая архитектура города, в рамках которой все госуслуги для жителей и бизнеса города будут предоставляться в электронном формате. У нас есть успешные кейсы применения цифровых технологий, решающие важные социальные и экономические вопросы, например, smart образование, smart медицина, open data, мобильное приложение Smart Astana, е-КСК и др.», - сказал аким столицы А. Кульгинов.

Также было отмечено, что город по праву можно назвать международным центром делового и событийного туризма, но при этом существует ряд вызовов, которые требуют комплексного решения - акиматом разработана Стратегия развития столицы до 2050 года.

















В ходе встречи представители дипкорпуса отметили важность плодотворного сотрудничества. Акимат, городской центр развития инвестиций «Astana Invest» и Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики договорились реализовать проект по строительству частной школы за счет инвестиций Франции.