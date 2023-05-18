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Приоритетные направления развития науки обсудили в Правительстве

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 19:06
Приоритетные направления развития науки обсудили в Правительстве Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве с участием руководителей центральных госорганов, отраслевых организаций, вузов и депутатов Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Участники обсудили вопросы определения приоритетных направлений развития науки на 2024-2026 годы, проведения научно-технических заданий по программно-целевому финансированию на 2023-2025 и 2024-2026 годы, а также фундаментальных научных исследований на 2023-2025 годы.

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Кроме того, рассмотрены планы по реализации научно-технических программ центральными государственными и местными исполнительными органами.

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