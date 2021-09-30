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    15:40, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Приоритетные направления развития городов и сел назвали в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На каких вопросах Правительство намерено акцентировать внимание при развитии городов и сельских населенных пунктов, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство акцентирует внимание на развитие городов и сельских населенных пунктов по следующим направлениям: поддержка предпринимательства, диверсификация экономики путем реализации якорных проектов, строительство и модернизация инженерной инфраструктуры, решение проблемы транспортной связанности, реализация комплексных планов социально-экономического развития и другие», - сказал Роман Скляр, рассказывая о мерах по реализации Послания Главы государства.

    Напомним, в своем сентябрьском Послании Глава государства отметил, что в целях определения среднесрочной экономической политики и систематизации государственных инициатив в Казахстане принят Национальный план развития до 2025 года и республика перешла к новой системе государственного планирования.

    «Будут утверждены национальные проекты. Наша стратегическая цель – усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить свои позиции в мировой экономике», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Послание Президента-2021
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