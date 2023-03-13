Приоритетные направления программы партии «AMANAT» озвучили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандитаты в депутаты областного маслихата от партии «AMANAT» продолжают агитационную работу. Сегодня они провели экспромт-встречу в торговом доме «Жайна» в Кызылорде, где подробно рассказали об основных пунктах предвыборной программы партии, ожидаемых от них результатах, приоритетных направлениях. Об этом передает МИА «Казинформ».

На экспромт-встрече кандидат в депутаты областного маслихата Айсулу Касымова отметила, что в предвыборной программе партии «AMANAT» по запросам общественности определены 10 основных задач, которые реализует партия.

«Конечная цель партии - улучшение жизни населения. То есть, начиная от видов социальной помощи, развития села, поддержки молодежи, улучшения экологии, сделать доступными для всех такие блага, как вода, свет, дорога, сеть интернет», - сказала кандидат Айсулу Касымова.

На встрече были даны исчерпывающие ответы на такие вопросы, как кто несет ответственность за работы, выполняемые в рамках программы, сколько необходимо средств, откуда выделяются деньги, каковы сроки реализации мероприятий. То есть это важный документ, определяющий комплексную работу с целью качественного, своевременного удовлетворения запросов населения. И то, что программа разработана на областном, городском, районном уровнях – это основной механизм, который влияет на решение конкретных проблем каждого региона.

«Наша партия - самая близкая к народу организация. Наша предвыборная программа, составленная на основе пожеланий народа, не собирается терять актуальность. Не секрет, что сегодня простых жителей страны волнуют социальные вопросы. Для этого наша цель - воспользоваться всеми возможностями и принять участие в решении проблем жителей», - сказала кандидат Гульнар Ескалиева.

На экспромт-встрече в торговом доме кандидаты отметили, что в дальнейшем поступившие от жителей предложения и пожелания не останутся без внимания партии, и призвали жителей принять активное участие в предстоящих выборах и проголосовать за партию «AMANAT».

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.