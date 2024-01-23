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    12:28, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Приоритетные направления госгрантов в сфере НПО на 2024 год назвали в Минкультуры РК

    гранты
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    На площадке Центра поддержки гражданских инициатив состоялась информационно-разъяснительная сессия с участием и.о. председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой и директора департамента коммуникации и сотрудничества ЦПГИ Айгерим Каримовой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    В прямом эфире спикеры разъяснили задачи и целевые индикаторы приоритетных направлений государственных грантов на 2024 год. Представителей НПО также проинформировали о процедуре подачи документов на грантовые конкурсы.

    Во время сессии в формате «вопрос-ответ» участников проконсультировали по темам, касающимся грантов, регистрации НПО, социальных проектов и др.

    1 января Центр поддержки гражданских инициатив объявил конкурс на предоставление грантов по заказу Министерства культуры и информации РК. Всего будет разыграно 23 гранта по трем направлениям.

    Прием заявок по краткосрочным и среднесрочным грантам продлится по 31 января 2023 года, долгосрочным - по 14 февраля текущего года.

    Теги:
    НПО Гранты Гражданское общество и НПО
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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