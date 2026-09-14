Приоритеты развития социальной сферы обозначили в Правительстве Казахстана

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в сферах здравоохранения, просвещения, туризма и спорта, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Заслушаны отчеты министров здравоохранения Акмарал Альназаровой, просвещения — Жулдыз Сулейменовой, туризма и спорта — Ербола Мырзабосынова.

Нурлыбек Налибаев остановился на вопросах дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры, повышения доступности оказываемых гражданам медицинских услуг, улучшения качества образования, а также развития массового спорта и наращивания доли туризма в экономике страны.

Отмечена необходимость проведения комплексного анализа строящихся по поручению Президента социальных объектов, а также обеспечения их качественного и своевременного ввода в эксплуатацию.

По итогам совещания заинтересованным государственным органам даны соответствующие поручения.

Ранее мы писали, что в рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Курултая, Правительством ведется работа по опережающему развитию социальной инфраструктуры в регионах.