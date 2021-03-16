Приоритет закупок на 2 года: как Правительство поддерживает отечественных производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки отечественных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения доли местного содержания и поддержки отечественных производителей Министерством индустрии и инфраструктурного развития на постоянной основе ведется работа по содействию в заключении долгосрочных гарантированных договоров отечественных товаропроизводителей с недропользователями, системообразующими предприятиями и национальными компаниями, а также «оффтейк-контрактов» между заказчиками и отечественными производителями», - сказал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе Правительством установлен приоритет закупок на 2 года продукции отечественных производителей легковых автомобилей, электротехнического оборудования, чулочно-носочных изделий, обуви, офисной мебели и цемента при осуществлении государственных закупок путем изъятия из национального режима.

«Указанные позиции включены в перечень товаров, которые закупаются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. В настоящее время ведется работа по расширению данного перечня. В целом вопросы импортозамещения находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Премьер.