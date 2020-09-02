Приоритет Послания в улучшении качества жизни казахстанцев - общественные деятели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Приоритетом Послания Главы государства является улучшение качества жизни казахстанцев. Таким мнением поделился директор палаты предпринимателей города Алматы Нариман Абильшаиков в рамках круглого стола по обсуждению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы во время пандемии 8 тысяч предпринимателей приостановили свою деятельность. По поручению Президента намечаются большие изменения в бизнесе. Сейчас объем закупок превышает 15 триллионов тенге. В нашем городе создан реестр товарных закупок. Это касается разных отраслей торговли. Президент поручил Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» и с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса, а также подзаконных актов. Наши активные предприниматели, думаю, примут участие. Приоритет Послания - улучшение качества жизни казахстанцев. Думаю, эта инициатива станет огромной поддержкой для всех предпринимателей страны. У нас большие ожидания от Послания», - сказал Директор палаты предпринимателей города Алматы Нариман Абильшаиков.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.