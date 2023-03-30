Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Приоритет будет отдан диверсификации экономики – Алихан Смаилов

Серик Сабеков
30 Марта 2023, 12:31
Приоритет будет отдан диверсификации экономики – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, заявил, что приоритет будет отдан диверсификации экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритет будет отдан диверсификации экономики, обеспечению внутреннего рынка отечественными товарами и увеличению производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Будут приняты меры по привлечению масштабных инвестиций в экономику страны, в первую очередь, в обрабатывающие отрасли. Будет проведена комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. Также очень важны вопросы развития энергетической отрасли и развития коммунальной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы «инвестиции вместо тарифа» позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей», - сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры. Приоритет будет отдан повышению пропускной способности транспортной и логистической отрасли и развитию международных коридоров.

«Важными направлениями нашей работы станут повышение эффективности и качества услуг в сфере образования и здравоохранения, а также дальнейшее продолжение цифровизации, внедрение единой государственной цифровой платформы. Для решения задач, поставленных перед правительством, принимаются соответствующие меры. Уверен, что депутаты Парламента будут работать продуктивно совместно с нами», - резюмировал Премьер-Министр.

Напомним, Алихан Смаилов переназначен Премьер-Министром Республики Казахстан.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО