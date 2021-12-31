Принятый закон должен повысить ответственность владельцев животных - общественный деятель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зоолог, общественный деятель Сергей Головенко ответил, что должно измениться в Казахстане в связи с принятием закона о защите животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными. По-вашему мнению, что изменится в Казахстане в связи с этим?

- Законом об ответственном обращении с животными предусматривается введение определенных правил, требований и ужесточений, связанных с повышением ответственности владельцев и контролем за численностью домашних животных, таких как регистрация и учёт животных, обязанность владельца по обеспечению необходимых условий содержания и своевременного оказания ветеринарной помощи и осуществление профилактики заболеваний животных, принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у домашних животных. Вводится запрет на содержание определенных групп животных частными лицами, в перечень запрещенных к содержанию животных входят некоторые виды диких животных, ядовитые рептилии, амфибии и паукообразные, представляющие опасность для человека, животные требующие особых условий содержания, которые возможно создать только в специализированных учреждениях, таких как зоологические парки, а также животные, относящиеся к редким и исчезающим видам. Вводится ужесточение уголовной и административной ответственности за жестокое обращение с животными. Таким образом, принятие этого закона должно привести к повышению уровня культуры содержания и повышению ответственности владельцев животных.

- Согласно законопроекту предусмотрена стерилизация и вакцинация бродячих домашних животных. Не могли прокомментировать данное новшество?

- Согласно подпункту 5, пункта 1 статьи 21 закона владелец животного обязан своевременно проводить профилактические ветеринарные мероприятия, в том числе вакцинацию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ветеринарии.

Что касается бродячих животных, то согласно пункта 4 статьи 10 закона, службы отлова, приюты для животных, пункты временного содержания животных осуществляют вакцинацию бродячих животных. В целях регулирования численности бродячих животных законопроектом предусмотрено проведение стерилизации животных, отловленных и находящихся в приютах.

На введении этих норм настаивали общественники и представители зоозащитных организаций. В долгосрочной перспективе, профилактика появления нежелательного потомства у домашних животных путём стерилизации, определенно, принесёт свои плоды. По поводу стерилизации бродячих животных, как метода регулирования их численности – это будет зависеть от качества работы ветеринарных служб, осуществляющих отлов и объёмов стерилизованных животных в популяции бродячих животных.

- Не секрет, что есть факты, когда сами несовершеннолетние дети порой жестоко обращаются с животными. В этой связи, как нужно прививать детям правила обращения с животными? Как эколог, не могли бы дать советы родителям?

- Прежде всего, в профилактике жестокого обращения с животными основную роль играют просвещение и воспитание граждан в области ответственного обращения с животными, это тоже предусматривается законом (Статья 5, пункт 1), подобные образовательно-просветительские мероприятия будут осуществляться государственными органами, организациями образования, природоохранными и зоозащитными организациями, в форме информирования о законодательстве Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными, преподавания курса биоэтики или ведения внеклассной работы по гуманному обращению с животными в организациях образования.

Наилучшим способом воспитания в ребенке гуманного и ответственного обращения с животными, на мой взгляд, является повышения уровня знаний ребёнка о животных и окружающей природе, а также, если в доме содержится какое-нибудь животное, с уходом за которым ребёнок может справиться.

Напомним, 30 декабря Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными».



