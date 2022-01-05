Принятые Главой государства меры призваны укрепить стабильность в стране – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятые Главой государства оперативные меры призваны укрепить стабильность в стране. Такое мнение выразил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. В ходе совещания для стабилизации ситуации в стране Президент дал поручение ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. Также был дан ряд поручений касательно введения государственного ценового регулирования по социально значимым продовольственным товарам, моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, рассмотрения вопроса субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения, создания общественного фонда «Народу Казахстана» для решения проблем здравоохранения и детей, финансируемого за счет частных и государственных источников», - написал в своей публикации в Facebook Маулен Ашимбаев.

Также, как отметил председатель Сената Парламента РК, Глава государства поручил разработать закон «О банкротстве физических лиц», а Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции поручено провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.

«Наряду с этим, Глава государства сегодня ночью выпустил обращение к народу Казахстана, с призывом проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Как отметил Президент, сейчас нам необходимо взаимное доверие и диалог. По Указу Президента с целью обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка в двух регионах страны в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения. Принятые Главой государства оперативные меры призваны укрепить стабильность в стране. Поэтому сейчас для нас очень важно поддержать решение Главы государства и укреплять единство страны», - добавил Маулен Ашимбаев.



