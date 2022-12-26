Приняты постановления о мерах соцзащиты сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты РК

26 Декабря 2022, 19:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приняты постановления Правительства Республики Казахстан, предусматривающие меры социальной защиты сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты и членов их семей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

11 июля 2022 года Президентом Республики Казахстан был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих».

Вышеуказанным законом внесены дополнения в законы «О правоохранительной службе» и «О воинской службе и статусе военнослужащих» и в их реализацию утверждены постановления Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 1047 и № 1048, предусматривающие меры социальной защиты сотрудников и военнослужащих и членов их семей.

Указанные постановления предусматривают:

Первое.

Сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты, уволенным по состоянию здоровья без права на пенсионные выплаты по выслуге лет, в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 50 % от денежного содержания по последней занимаемой должности.

Второе.

Членам семьи погибшего сотрудника и военнослужащего органов гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей предусмотрена также ежемесячная денежная выплата.

При этом, к членам семьи относятся супруг (супруга), а также дети до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения по очной форме обучения в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста.

Выплата супруге (супругу) осуществляется пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан».

Денежная выплата на каждого члена семьи погибшего сотрудника и военнослужащего органов гражданской защиты осуществляется в размере 40 % от денежного содержания по последней занимаемой его должности.

При этом максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать 100 % денежного содержания.

При наличии трех и более членов семьи размер денежных выплат на каждого рассчитывается как равная доля от 100 % денежного содержания.

Вышеупомянутые денежные выплаты осуществляются органами гражданской защиты, то есть по последнему месту службы сотрудника или военнослужащего (МЧС, ДЧС, СПиАСР, АГЗ, воинские части).

Также принятые постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.