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Приняты новые критерии на соискание Астанинской премии за вклад в межрелигиозный диалог

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Октября 2021, 16:00
Приняты новые критерии на соискание Астанинской премии за вклад в межрелигиозный диалог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий приняты новые критерии на соискание Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочая группа вносит на утверждение Секретариата следующие критерии: на соискание Астанинской международной премии и почетной медали могут быть выдвинуты лицо либо организация, соответствующая следующим критериям: внесение выдающегося вклада в развитие и выдвижение межрелигиозного и межцивилизационного диалога в укрепление духовности, взаимного уважения, гармонии, в обществах и государствах. Второе: участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий», - сказал вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев на заседании.

Третье: выступление, участие с актуальными докладами на пленарных секционных заседаниях съездов, секретариатов съезда.

«Четвертое: продвижение в мировом сообществе глобальных идей и предложений инициатора съезда лидеров мировых и традиционных религий Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленных на обеспечение мира и безопасности. Активное сотрудничество секретариата съезда с его партнерами – международными организациями и центрами. Принятое решение нашло отражение в протоколе заседания рабочей группы», - заключил спикер.

Как пояснил спикер Сената Маулен Ашимбаев, так как это казахстанская награда, решение будет приниматься Президентом страны в преддверии Съезда.

Озвученные критерии были приняты единогласно.


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