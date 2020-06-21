Приняты меры после выявлении упущений при ремонте дорог в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Замечания о несоответствии требованиям качества на одной из двух ремонтируемых улиц Экибастуза уже исправлены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта по реконструкции улицы Жусупа ТОО «Аза« ведутся работы по уширению проезжей части, устройству тротуарной дорожки и бортового камня. При привлечении Центра качества визуально выявлено частичное несоответствие бордюров, а именно имелись дефекты и пустоты на поверхности, в связи с чем принято решение проверить качество бортового камня в лабораторных условиях для определения прочности материала, - сообщили корреспонденту Казинформа в пресс-службе акимата города Экибастуза со ссылкой на отдел ЖКХ. - Согласно результатам Центра качества подрядной организации направлено соответствующее письмо о необходимости выбраковки материала и его частичной замены».

В 2020 году отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Экибастуза, по данным властей города, работает над улучшением качества дорожных работ. Для этого в июне отдел заключил договор на оказание услуг по экспертизе с филиалом РГП «Центр качества дорожных активов», которое в непосредственно участвует во всех видах дорожных работ.

«Подрядной организацией ТОО «Вершина« проводится текущий ремонт улиц города, в рамках которого локально заменено дорожное покрытие улицы Ауезова. После проведения лабораторных испытаний четыре из десяти кернов не соответствуют сметной документации, а именно толщина образцов не достигла пяти сантиметров, - добавили в акимате города. - На сегодня все данные замечания исправлены. Работы по привлечению отделом ЖКХ Центра качества дорожных активов будут продолжены.

Напомним, Антикоррупционная службая Павлодарской области совместно с «Национальным центром качества дорожных активов» по Павлодарской области, работниками проектного офиса «Ертис - адалдык аланы» и членами специальной мониторинговой группы в рамках проектного офиса «Сапалы жол – адалдык аланы» выявили нарушения при ремонте дорог улиц Машхур Жусупа и Ауэзова в Экибастузе. Как оказалось, предъявляемые к бордюрам и асфальту нормативные требования к асфальтовому покрытию не были соблюдены строителями.

По мнению антикоррупционщиков, благодаря современным мерам профилактики коррупции по выявлению коррупционных рисков, на начальном этапе обеспечено качественное и целевое использование двух миллиардов 423,5 миллиона тенге из госказны.