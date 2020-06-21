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Приняты меры после выявлении упущений при ремонте дорог в Экибастузе

21 Июня 2020 22:23
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Приняты меры после выявлении упущений при ремонте дорог в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Замечания о несоответствии требованиям качества на одной из двух ремонтируемых улиц Экибастуза уже исправлены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проекта по реконструкции улицы Жусупа ТОО «Аза« ведутся работы по уширению проезжей части, устройству тротуарной дорожки и бортового камня. При привлечении Центра качества визуально выявлено частичное несоответствие бордюров, а именно имелись дефекты и пустоты на поверхности, в связи с чем принято решение проверить качество бортового камня в лабораторных условиях для определения прочности материала, - сообщили корреспонденту Казинформа в пресс-службе акимата города Экибастуза со ссылкой на отдел ЖКХ. - Согласно результатам Центра качества подрядной организации направлено соответствующее письмо о необходимости выбраковки материала и его частичной замены».

В 2020 году отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Экибастуза, по данным властей города, работает над улучшением качества дорожных работ. Для этого в июне отдел заключил договор на оказание услуг по экспертизе с филиалом РГП «Центр качества дорожных активов», которое в непосредственно участвует во всех видах дорожных работ.
«Подрядной организацией ТОО «Вершина« проводится текущий ремонт улиц города, в рамках которого локально заменено дорожное покрытие улицы Ауезова. После проведения лабораторных испытаний четыре из десяти кернов не соответствуют сметной документации, а именно толщина образцов не достигла пяти сантиметров, - добавили в акимате города. - На сегодня все данные замечания исправлены. Работы по привлечению отделом ЖКХ Центра качества дорожных активов будут продолжены.
Напомним, Антикоррупционная службая Павлодарской области совместно с «Национальным центром качества дорожных активов» по Павлодарской области, работниками проектного офиса «Ертис - адалдык аланы» и членами специальной мониторинговой группы в рамках проектного офиса «Сапалы жол – адалдык аланы» выявили нарушения при ремонте дорог улиц Машхур Жусупа и Ауэзова в Экибастузе. Как оказалось, предъявляемые к бордюрам и асфальту нормативные требования к асфальтовому покрытию не были соблюдены строителями.
По мнению антикоррупционщиков, благодаря современным мерам профилактики коррупции по выявлению коррупционных рисков, на начальном этапе обеспечено качественное и целевое использование двух миллиардов 423,5 миллиона тенге из госказны.


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#Павлодарская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Антон Гагарин

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