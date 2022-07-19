19 Июля 2022 05:18

Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейский боксерский союз (EBU) принял решение по бою за вакантный титул чемпиона организации в супертяжелом весе между казахстанцем Жаном Кособуцким (18-0, 17 КО) и представителем Турции Умутом Джамкираном (18-0, 17 КО).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщается на сайте Boxingscene.com, сегодня в офисе EBU в Риме (Италия) были проведены промоутерские торги.

На титульный между Кособуцким и Джамкираном не нашлось заинтересованных участников торгов, и титул не просто остается вакантным - EBU будет искать двух других претендентов в надежде вызвать больший интерес.

В ночь с 21 на 22 мая в Гамбурге (Германия) Кособуцкий одержал победу над французским боксером Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал титул WBC International в хэвивейте.



