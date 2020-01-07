Принято официальное решение о дисквалификации Алексея Полторанина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о дисквалификации бронзового призера ЧМ-2013 казахстанца Алексея Полторанина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение о нарушении антидопингового правила (ADRV) было принято 2 января 2020 г. в отношении эстонских лыжников Карела Таммъярва, Андреаса Верепалу, тренера Мати Алаверу и казахстанца Алексея Полторанина. Они отстранены на четыре года на основании пункта 2.2 Антидопинговых правил FIS (FIS ADR) об использовании запрещенного вещества или метода (кровяной допинг) и пункта 2.9 (соучастие). Наказание может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIS, никто из спортсменов не требовал проведения слушаний по делу, поэтому решение было принято без них.

Напомним, 27 февраля 2019 года со стороны австрийских органов правопорядка поступило заявление о задержании топового лыжника казахстанской команды Алексея Полторанина в рамках «громкого международного расследования о нарушении антидопинговых правил». Позже его освободили из австрийской тюрьмы.