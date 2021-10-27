Принятие законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека» внесет вклад в модернизацию и демократизацию РК - Ерлан Карин
«Законопроект прописывает неприкосновенность уполномоченного и расширяет его полномочия. Омбудсмен сможет ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного, административного производства или уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека. Также он может обратиться в суд, отстаивая права неограниченного круга лиц, нарушенные решениями или действиями госорганов, органов самоуправления или должностных лиц.
Кроме того, в областях и городах республиканского значения появятся представительства Уполномоченного по правам человека, которые будут защищать права и свободы наших сограждан на местном уровне», - продолжил Ерлан Карин.
«Необходимость законодательного закрепления этих норм широко обсуждалась на площадке Национального совета общественного доверия. Принятие законопроекта внесет существенный вклад в политическую модернизацию и дальнейшую демократизацию страны.
Таким образом, еще одна инициатива из президентского пакета политических реформ вышла на финишную прямую. Всего в рамках реализации политических реформ Главы государства за 2 года принято 10 законов.
Активная работа по другим политическим инициативам, обозначенным Президентом, продолжается», - резюмировал помощник Президента РК.