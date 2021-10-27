Принятие законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека» внесет вклад в модернизацию и демократизацию РК - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека». Законопроект был разработан в рамках реализации третьего пакета политических реформ, представленного Главой государства на первой сессии Парламента VII созыва 15 января 2021 года, отметил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Законопроект прописывает неприкосновенность уполномоченного и расширяет его полномочия. Омбудсмен сможет ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного, административного производства или уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека. Также он может обратиться в суд, отстаивая права неограниченного круга лиц, нарушенные решениями или действиями госорганов, органов самоуправления или должностных лиц.

Кроме того, в областях и городах республиканского значения появятся представительства Уполномоченного по правам человека, которые будут защищать права и свободы наших сограждан на местном уровне», - продолжил Ерлан Карин.

«Необходимость законодательного закрепления этих норм широко обсуждалась на площадке Национального совета общественного доверия. Принятие законопроекта внесет существенный вклад в политическую модернизацию и дальнейшую демократизацию страны.

Таким образом, еще одна инициатива из президентского пакета политических реформ вышла на финишную прямую. Всего в рамках реализации политических реформ Главы государства за 2 года принято 10 законов.

Активная работа по другим политическим инициативам, обозначенным Президентом, продолжается», - резюмировал помощник Президента РК.