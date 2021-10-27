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Принятие законопроекта об ответственности за животных поспособствует повышению экокультуры казахстанцев - Ерлан Карин

Автор:  
Гульмира Байзакова
27 Октября 2021, 21:22
Принятие законопроекта об ответственности за животных поспособствует повышению экокультуры казахстанцев - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в первом чтении в Мажилисе также принят проект Закона «Об ответственном обращении с животными». Глава государства не раз обращал внимание на недопущение жестокого обращения с животными, особенно после нескольких таких случаев, получивших резонанс в обществе. отметил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«О необходимости нового закона Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании в 2020 году. Отношение к животным он назвал мерилом цивилизованности общества.

Стоит отметить, что этот вопрос отдельно обсуждался также на четвертом заседании Национального совета общественного доверия. И разработанный законопроект стал результатом совместной работы госорганов, парламентариев, членов Нацсовета, экспертов и представителей гражданского общества.

Законопроект запрещает пропаганду жестокого обращения с животными, подробно прописывает правила их содержания. Отдельная норма направлена на запрет жестоких развлекательных игр с использованием животных.

Зоозащитники добивались разработки этого закона несколько лет. В целом принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему повышению экологической культуры граждан», - написал Ерлан Карин в Telegram.


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