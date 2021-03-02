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    11:42, 02 Март 2021 | GMT +6

    Принятие закона о растительном мире способствует рациональному использованию видового разнообразия - Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несбалансированное использование природных растительных ресурсов, разрушение среды их произрастания приводит к утрате видов и деградации самих природных экологических систем. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе презентации законопроекта «О растительном мире» Комитету по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    Заместитель министра экологии подчеркнул, что в Казахстане отсутствуют регламентирующие требования к охране, воспроизводству и рациональному использованию растительного мира во всем его многообразии.

    «Необходимо отметить, что цельного, многопланового законодательного акта, определяющего механизмы защиты государственных прав и интересов в отношении растительного мира, не имеется. Отдельные нормы, связанные с регулированием использования растительного мира, содержат Экологический, Земельный, Водный, Предпринимательский кодексы, Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», которые не регламентируют вопросы в сфере охраны и использования генофонда и генетических ресурсов растительного мира в стране», - отметил Ерлан Нысанбаев.

    Именно с этим, как подчеркнул вице-министр, и связана актуальная необходимость принятия специального Закона Республики Казахстан «О растительном мире».

    «При разработке проекта закона был учтен международный опыт. Аналогичные законы о растительном мире имеются в Австралии, Канаде, Южной Корее и странах Европейского союза. Указанные законы направлены на обеспечение сохранения и рационального использования объектов растительного мира», - озвучил заместитель главы ведомства.

    Ерлан Нысанбаев также добавил, что необходимость принятия данного закона обусловлена и положениями международных конвенций, стороной которых является Казахстан.

    Среди перспектив после принятия законопроекта были названы устранение пробелов и противоречий в действующем законодательстве, реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в области растительного мира, улучшение охраны и защиты объектов растительного мира на всей территории страны.

    Отметим, по законопроекту уже получены заключения правовой, экономической, антикоррупционной и экологической экспертиз и согласования заинтересованных государственных органов. На сегодня документ находится на рассмотрении Мажилиса.


    Теги:
    Закон и право Парламент Другие государственные органы Экология Мажилис
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