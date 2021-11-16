Принять все меры по обеспечению сельчан питьевой водой поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами поставлена задача по обеспечению 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. Её решение предусмотрено в программе партии Nur Otan и в рамках принятого национального проекта по развитию регионов. По итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах – 91,8%, в городах – 98%. Вместе с тем, будет продолжена работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся сельских населенных пунктов», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Премьер-Министр обратился, что регионам с наименьшим процентом обеспеченности питьевой водой необходимо активизировать работу и в следующем году, обеспечить доведение показателя до среднереспубликанского уровня. Особенно в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

«При этом, проводимая работа на всех стадиях реализации проектов по водоснабжению внутри населенных пунктов должна быть синхронизирована с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов», - отметил глава Правительства.

Также, по словам Аскара Мамина, акиматам необходимо активизировать работу по своевременной разработке ПСД по водоснабжению сел.

«Надо наращивать работу по автоматизации и внедрению инновационных технологий в отрасль. В городах Шымкент и Нур-Султан за счет автоматизации производственных процессов и установки приборов учета сэкономлены значительные средства потребителей, снижены расход воды и затраты на обслуживание. Аналогичные подходы следует масштабировать во всех регионах страны», - добавил А. Мамин.

«Хочу обратить ваше внимание на следующее. Первое, центральным и местным госорганам принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года. Второе, Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду, с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования. Третье, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акимами регионов принять меры по усилению контроля при строительстве объектов водоснабжении сёл и актуализировать Интерактивную карту водоснабжения населенных пунктов с включением функций обратной связи с потребителями», - поручил Аскар Мамин.



